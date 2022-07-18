Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısında: 'Duruşmaya çizgili cezaevi kıyafetiyle getirildi'

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 23:42

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve geçen gün tutuklu bulunduğu Avusturya'dan ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Korkmaz'ın duruşması götürüldüğü Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde görülüyor.

SBK ÇİZGİLİ CEZAEVİ KIYAFETİYLE GETİRİLDİ

Duruşmayı yerinde takip eden gazeteci Razi Canikliğil, "Sezgin Baran Korkmaz, Utah’taki mahkemeye 3-4 gün traşsız, çizgili cezaevi kıyafeti ile getirildi. Tercüman ile temas kurulamadığı için salonda bekletiliyor. Hakim Barrett 15 dk ara verdi" bilgisini paylaştı.

Kısa geçmesi beklenen duruşmada hakim, Korkmaz'ın yüzüne hakkındaki suçlamaları okuyacak. VOA Türkçe'de yer alan habere göre; duruşmanın sonlanmasının ardından Korkmaz'ın tutukluluğuna karar verilmesi bekleniyor.