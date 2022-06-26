Sibel Siber: Ağaçları yanmadan koruyun

26 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 21 Haziran’da çıkan ve dün kontrol altına alınabilen yangın 16 bin dönümlük alanı kullanılamaz hale getirdi. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan KKTC’nin ilk teknokrat hükümetinin Başbakanı Sibel Siber, hükümette oldukları dönemde yangın helikopteri konusunu kendilerinin gündeme getirdiğini, hatta kriz masası oluşturma uygulamasının da kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini söyledi.

‘ENGELLEMEK DAHA ÖNEMLİ’

Siber, KKTC’yi etkileyen yangınla ilgili olarak “Tek başına yangın helikopteriyle bu sorun çözülemez. Önemli olan yangını oluşturacak nedenleri ortadan kaldırmak. Yangının oluşmasını önlemek yangın helikopterinden daha önemli. Bizim dönemimizde kiralama işi için temaslar yapıldı olumlu bakıldı, Türkiye’nin kiraladığı helikopterlerden birisinin Ercan Havalimanı’na konuşlanması gündeme gelmişti. Hatta dönemin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı’ndan askeri bir helikopterin yangın helikopterine dönüştürülmesini talep etmiştik lakin Türkiye’den gelen teknik ekip bunun da olanaksız olduğunu söyledi” dedi. Siber, kendilerinden sonraki hükümetlerin konuyu rafa kaldırdığını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

23 Ağustos 2013 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Başbakan Sibel Siber, basına açıklama yaparak, Yeşilırmak’ta çıkan büyük yangına değinmiş, yangın helikopteri konusunun önemine dikkat çekmişti. Siber, helikopter satın almanın yüksek maliyetlerde olduğunu belirterek kiralama seçeneğine işaret etmişti. Siber, yangınların çok fazla yaşandığı yaz ayları için bir yangın helikopteri kiralanması konusunda konsensüs sağlandığının ve bu konuda çalışmalarının sürdüğünün de müjdesini vermişti.