İran'ın Siccil füzesinin Tel Aviv’e 7 dakika içinde ulaşabileceğini iddia ediyor. Füzenin uçuşun her safhasında manevra yapabilmesi, düşürülmesini zorlaştırıyor. Peki, Siccil füzesi nedir? Siccil füzesi özellikleri nelerdir? Siccil füzesinin menzili ne kadar?

SICCIL FÜZESİ NEDİR?

Siccil (veya Sejjil), İran tarafından geliştirilen yerli üretim, katı yakıtla çalışan, orta menzilli balistik bir füzedir. İsmini Kur’an-ı Kerim’de geçen “siccil taşları”ndan alır. Füze, özellikle İsrail ve Körfez bölgesindeki ABD üslerine karşı stratejik bir caydırıcılık amacıyla geliştirilmiştir. Katı yakıtla çalışması, onu sıvı yakıtlı füzelere göre daha hızlı ve pratik hale getirir.

SICCIL FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yakıt Türü: Katı yakıt

Aşamalar: İki kademeli

Uzunluk: Yaklaşık 18 metre

Çap: 1.25 metre

Taşıma Kapasitesi: 500 – 1000 kg arasında değişen savaş başlıkları

Güdüm Sistemi: Ataletik (inertial) güdüm; gelişmiş versiyonlarda radar/GPS desteği olduğu düşünülmektedir

Fırlatma Platformu: Kara konuşlu mobil rampa

Hazırlık Süresi: Kısa (katı yakıt sayesinde hızlı fırlatma imkânı)

SICCIL FÜZESİNİN MENZİLİ NE KADAR?

Siccil-1 modeli yaklaşık 2.000 kilometre menzile sahiptir.

Siccil-2 modeli ise 2.200 ile 2.500 kilometre arasında menzile ulaşabilmektedir.

Bu menzil, İran’ın İsrail, Suudi Arabistan ve Doğu Akdeniz’deki hedeflere erişebilmesini mümkün kılar.

SICCIL FÜZESİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

Siccil füzesi, İran’ın savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemesinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Katı yakıt teknolojisi sayesinde, daha önce kullanılan Şahab gibi sıvı yakıtlı füzelere kıyasla çok daha kısa sürede fırlatılabilir. Bu durum, füzenin tespit edilmeden ateşlenme şansını artırır. Ayrıca mobil fırlatma rampaları sayesinde daha esnek bir konuşlandırma avantajı sunar.