Şiddetli türbülans uçağı yoldan etti: 25 yolcu yaralı

ABD merkezli Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, 31 Temmuz Çarşamba günü şiddetli türbülansa girmesi nedeniyle Minneapolis-St. Paul Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Olayda 25 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Delta'nın 56 sefer sayılı uçağı, yerel saatle 16:30’da (Türkiye saatiyle 01:30) Salt Lake City’den Amsterdam’a gitmek üzere havalandı.

Ancak kalkıştan yaklaşık iki saat sonra, şiddetli türbans nedeniyle rotasını değiştirerek 19:45’te (Türkiye saatiyle 04:45) Minneapolis’e iniş yaptı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Minneapolis’e indikten sonra sağlık ekipleri Airbus A330-900 tipi uçağı karşıladı.

Delta tarafından yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın durumunun yerinde değerlendirildiği ve yaralanan 25 kişinin çevredeki hastanelere götürüldüğü bildirildi.

Uçakta toplam 275 yolcu ve 13 mürettebat bulunuyordu.

TÜRBÜLANS ARTIYOR

BBC’nin aktardığına göre, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) verileri, 2009’dan bu yana ülkede türbülans nedeniyle 207 kişinin ağır şekilde yaralandığını gösteriyor.

‘Ağır yaralanma’ tanımı, kişinin en az 48 saat hastanede kalmasını gerektiren vakaları kapsıyor.

Küresel düzeyde ise her yıl yaklaşık 5 bin şiddetli türbülans vakası yaşanıyor. Bu, dünya genelinde gerçekleşen 35 milyondan fazla uçuş içinde küçük bir oran olsa da, risk her zaman mevcut.

EMNİYET KEMERİ HAYATİ ÖNEMDE

Uzmanlara göre ‘şiddetli türbülans’, uçağın ani yukarı-aşağı hareketleri sırasında yolcunun vücuduna 1.5 g kuvvetinden fazla baskı uyguladığı anlar için kullanılıyor.

Bu da kemer takmayan yolcuların yerinden fırlamasına neden olabilecek kadar güçlü.

Delta Havayolları, yaptığı açıklamada “yolcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.