Sığınak delici bombalarla hedef alınmıştı: Nasrallah'ın cesedi enkazdan çıkarıldı!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:26

Güncelleme: 29.09.2024 - 14:38

İsrail'in, Beyrut'taki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cesedinin, enkaz alanından çıkarıldığı bildirildi.

Bir tıbbi kaynak ve bir güvenlik kaynağı, Reuters'e yaptıkları açıklamada, enkaz altından çıkarılan Nasrallah'ın cesedinin sağlam olduğunu söyledi.

Kaynaklar, Nasrallah'ın vücudunda doğrudan bir yara olmadığını ve ölüm nedeninin patlamanın şiddetinden kaynaklanan künt travma olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Her biri 1 ton ağırlığında yaklaşık 85 sığınak delici bomba kullanılarak hedef alınan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise liderinin öldürülmesine roket ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor. Çoğunlukla İsrail tarafındaki ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda henüz büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail'in Lübnan'a 23 Eylül'den bu yana sürdürdüğü hava saldırıları nedeniyle ülke içinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.