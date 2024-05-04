Sih lider Nijjar'ın ölümünde yeni gelişme: 3 kişi gözaltına aldı

Kanada, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden 3 kişiyi gözaltına aldı.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 08:58
Sih lider Nijjar'ın ölümünde yeni gelişme: 3 kişi gözaltına aldı
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CBC News'un ulaştığı kaynaklara göre, polis, Nijjar'ın öldürülmesine dair yürütülen soruşturma kapsamında 2 eyalette baskınlar düzenledi.

Polis, bu baskınlarda, Nijjar'ı öldürdüğü düşünülen suikast timinden Kamalpreet Singh, Karanpreet Singh ve Karan Brar Nijjar adlı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin birinin şoför, diğerinin gözcü, birinin de saldırgan olduğu ve birinci derece cinayet ve komplo kurma suçlamalarıyla karşı karşıya olacağı belirtiliyor.

Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüş, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül tarihi itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır" ifadesine yer verilmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.


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