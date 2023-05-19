SİHA'lar için deneyimli bilgisayar oyuncusu aranıyor!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 14:34

Güncelleme: 19.05.2023 - 14:34

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yetkililerine göre, Ukrayna savaşına katılan Rus askerlerinin bilgisayar oyunu deneyimi olanları, silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullanırken zorluk yaşamıyor.

Rus devlet yayın organı RT’nin haberinde, “Cross” lakaplı DHC mensubu bir eğitmen, bilgisayar oyunu deneyimli askerlerin özellikle "birincil şahıs kameralı" İHA ve SİHA’larda etkili olduklarını söyledi.

"DAHA İYİ UÇUYORLAR..."

“Oyuncular daha iyi uçuyor. Bu bir gerçek” diyen Cross, sıradan bir askerin İHA kullanmayı öğrenmesi iki haftayı bulurken, "Bir oyuncunun uzmanlaşması yalnızca bir gün sürüyor."

Cross ayrıca, başarısından ötürü daha önce uçuş deneyimi olup olmadığını sorduğu acemilerden “hayır, sadece çok bilgisayar oyunu oynadım” cevabını aldığını belirtti. Rus eğitmen, bilgisayar oyuncularının ilgisini çekecek sosyal medya reklamlarının arttırılması gerektiğini düşünüyor.

DENEYİMLİ OYUNCU ARANIYOR

Geçen hafta DHC’nin eski Savunma Bakanı Andrey Pinchuk, Ukrayna ordusunun acil bir şekilde bilgisayar oyunu deneyimi olan genç acemiler aradığını duyurmuştu.

Ukraynalılar da Ruslar gibi kamikaze İHA’larını en iyi oyuncu gençlerin kullandığını düşünüyor. Pinchuk’a göre, geleneksel uzmanlar İHA’larla ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu yüzden bir çok İHA depolarda çürümeye terk ediliyor.

ÇOK YENİ BİR FENOMEN

Pinchuk, İHA operatörlerinin eğitimi için özel eğitim alanları oluşturulması gerektiğini söylüyor. Ona göre, Ukraynalıların ciddi sayıda İHA operatörü eğitecek kapasitesi yok.

Eski bakan, yeterince operatör bulunamamasının sebebinin, İHA’ların savaş alanlarında yaygın kullanımının çok yeni bir fenomen olmasından kaynaklandığının altını çiziyor.