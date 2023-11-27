Şiir yarışmasında Kuzey Kore'yi övdü: Hapis cezası aldı!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:57

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:58

Güney Kore’de, Kuzey Kore için yazılan bir şiir krize neden oldu. Güney Kore vatandaşı 68 yaşındaki Lee Yoon-seop, Kuzey Kore propagandası yapan “Uriminzokkiri” adlı resmi site tarafından düzenlenen yarışmaya Kuzey Kore rejimini öven şiirle katıldı.

Siteye gönderdiği “birleşme araçları” şiirinde Güney ve Kuzey Kore’nin “Kuzey” tarzı sosyalist bir sistemde birleşmesi halinde ücretsiz konut, tıbbi bakım ve eğitimin mümkün olacağını dile getiren Lee, Kuzey Kore’nin kamuoyunda övülmesini yasaklayan “Ulusal Güvenlik Yasası” uyarınca Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.



Mahkeme, kararın daha önce de benzer bir suçtan 10 ay hapis cezası alan Lee Yoon-seop’un “Kuzey Kore’yi öven propagandalar üretmeye ve bunları yaymaya devam etmesi” gerekçesiyle alındığını açıkladı.



Lee Yoon-seop’un, davaya konu olan şiirle 2016 yılında Kuzey Kore’de düzenlenen bir yarışmada dereceye girdiği öğrenildi.

Ayrıca 2013 yılında internette Kuzey Kore ordusunu öven yorumlar yapan şahsın, sonraki yıllarda da Güney Kore’deki internet sitelerinde devlet karşıtı içerikler yayınlamayı sürdürdüğü belirtildi.