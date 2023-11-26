Yorgos Lanthimos ve Emma Stone, Güney Kore klasiği 'Save the Green Planet!'te buluşacak

Yayınlanma: 26.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 00:00

Yönetmen Yorgos Lanthimos, yoğun bir dönemin ardından bir proje daha üstlenmeye hazırlanıyor. Daniel Richtman'ın haberine göre; Lanthimos, Güney Kore yapımı "Save the Green Planet!"in yeniden çevrimini yönetecek. Bu projede başrolde ünlü oyuncu Emma Stone'un yer alması planlanıyor.

Orijinal film, radikalleşmiş bir komplo teorisyeni karakterini merkezine alıyor. Bu karakter, uzaylı olduğuna inandığı bir biyomedikal şirketin CEO'sunu kaçırarak olayları kontrolden çıkartır ve sonuçta insan uygarlığının felaketiyle sonuçlanan bir duruma sürüklenir. Lanthimos'un imzasını taşıyan bu türden bir konsept, yönetmenin önceki çalışmalarındaki tuhaflık ve gerilim öğelerini yansıtması bekleniyor.

Film için Emma Stone ile görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Stone, daha önce Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" ve "AND" filmlerinde başrol oynamıştı. Eğer bu proje hayata geçerse, Stone ve Lanthimos'un dördüncü kez bir araya gelmiş olacakları dikkat çekici bir detay.

Lanthimos'un "Poor Things" filmine dair eleştirisi henüz yayımlanmasa da, bu yeni projenin yönetmenin özgün ve sıradışı bakış açısını yansıtarak dikkat çekeceği düşünülüyor. Ayrıca, "AND" filminin Sundance Film Festivali'nde prömiyer yapabileceği ve "Poor Things" ile birlikte ödül sezonunda adından sıkça söz ettirebileceği tahmin ediliyor. Sundance programının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.