Silahlı çeteler köyleri bastı: Ölü sayısı 200'ü geçti
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin köylere yaptığı baskınlar sonrasında bulunan cesetlerin sayısı 200'ü geçti.
Premium Times'ın haberine göre, Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan baskınlarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi evini terk etti.
Yerel sakinler, köylere saldıranların sayısının 500'ün üzerinde olduğunu belirtirken, Zamfaralı sivil toplum örgütlerinden Zamfara Circle Koordinatörü Shawwal Aliyu, cumartesi sabahına kadar gömülen cesetlerin sayısının 200'ü bulduğunu ifade etti.
Köylerde cesetleri arama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aliyu, evini terk edenlerin sayısının 10 bini bulduğunu kaydetti.
Saldırdıkları köylerdeki evleri ateşe veren ve ayrım gözetmeksizin sivillere ateş açan motosikletli çeteler, bazı kişileri fidye için kaçırıyor ve hayvanları çalıyor.
Son yıllarda silahlı grupların saldırılarına maruz kalan kuzeybatı eyaletlerine çetelerle mücadele için binlerce asker gönderildi.
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