Suriye'nin Suveyda il merkezi, muhaliflerin kontrolüne geçti

Yayınlanma: 07.12.2024 - 11:20

Güncelleme: 07.12.2024 - 11:38

Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, silahlı grupların kontrolüne geçti.

Suveydalı silahlı grupların, dün hükümet güçleri ile yaptıkları görüşmede, il genelinden çekilmelerini talep ettikleri öne sürülmüştü.

Grupların, hükümet güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdıkları iddia edildi.

Kentin çatışarak mı çatışmasız mı alındığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

SUVEYDA KENTİNİN ÖNEMİ

Suveyda, Suriye'nin güneyinde, Lübnan ve Ürdün sınırına yakın bir bölgede yer alan ve ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı açısından önemli bir kenttir. Bu kent, Suriye’deki Dürzi toplumunun ana yerleşim yeri olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Suveyda, Dürzilerin kültürel ve dini merkezi olarak öne çıkar. Bu topluluk, Şam yönetiimiyle uzun yıllardır dengeli bir ilişki sürdürmüş ve bölgede siyasi dengelerde dikkat çekici bir rol oynamıştır.

Coğrafi olarak stratejik bir konuma sahip olan Suveyda, Lübnan ve Ürdün sınırına olan yakınlığıyla dikkat çeker. Bu konum, kentin Suriye’nin güney sınırındaki güvenliği açısından kilit bir yer olmasını sağlar. İç savaş sırasında Suveyda, çatışmalardan görece daha az etkilenmiş ve bölgedeki Dürzi liderlerin tarafsızlık politikası sayesinde göreceli bir istikrar alanı olmuştur.

Tarihsel olarak da Suveyda önemli bir kenttir. Roma döneminden kalma kalıntılar, tarihi su kanalları ve eski yapılar, kentin zengin kültürel mirasını yansıtır. Ayrıca Suveyda’nın bulunduğu Cebel el-Dürzi bölgesi, doğal güzellikleri ve tarihi geçmişiyle öne çıkar. Bu durum, kenti hem kültürel hem de turistik açıdan önemli bir noktaya taşır.

Siyasi ve askeri açıdan Suveyda, iç savaş sırasında hem rejim hem de muhalif güçler için hassas bir bölge olmuştur. Ancak Dürzi liderler genellikle tarafsızlık politikası izlemiş ve bölgede istikrarı korumaya çalışmıştır. Dürzi toplumu, kendi özerkliğini koruma çabasıyla Suriye rejimiyle iş birliği yaparken bağımsızlığını muhafaza etmeye özen göstermiştir.

Suveyda’nın ekonomisi de tarıma dayalıdır. Kent, üzüm bağları ve şarap üretimiyle tanınır. Bunun yanı sıra hayvancılık ve tahıl üretimi de ekonomide önemli bir yer tutar. Bölge halkı ağırlıklı olarak tarımla uğraşmakta, bu durum kentin ekonomisini şekillendirmektedir.

Sosyal yapısı itibarıyla Suveyda, Suriye’nin genelinden farklı bir profile sahiptir. Dürzi toplumunun yoğun olduğu kentte az sayıda Hristiyan ve diğer mezheplerden insanlar da yaşamaktadır. Bu çeşitlilik, Suveyda’yı Suriye’nin dinsel ve etnik yapısını anlamak açısından önemli bir örnek haline getirir.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Aynı gece, Han Şeyhun ilçesinde kontrolü sağlayarak İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline yöneldi.

Suriye ordusu tarafından 5 Aralık'ta yapılan son açıklamada, Hama'da kontrolün kaybedildiği ve "kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi alındığı" kaydedildi.

Öte yandan, silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani'nin, "Kuvvetlerinin Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktı" açıklaması tedirginlik yarattı.

Son olarak, silahlı grupların Humus şehir merkezine ulaştıkları bildirildi. Bazı yerel kaynaklar ve Fransız haber ajansı AFP, Suriye Ordusu'nun Humus'tan çekildiğini öne sürdü.

Silahlı grupların lideri Hasan Abdul Gani gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Humus şehrinin dışındaki son köyü de kurtardı ve şimdi şehrin surlarındayız" ifadelerini kullandı.

Ghany, Suriye ordusuna mensup askerlere şehri terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Ordusunun Humus'tan çekildiği yönündeki haberlerin aslı yoktur. Ordumuzun Humus ve kırsalında bulunduğunu ve ek kuvvetlerle takviye edildiğini teyit ediyoruz. Çeşitli teçhizat ve silahlarla donatılmış devasa kuvvetler var ve güçlerimiz her türlü terörist saldırısını püskürtmeye hazır" ifadeleri yer almıştı.

Mevcut çatışmalar, Suriye Ordusu ve silahlı gruplar arasında Humus şehir merkezi ve çevresinde yoğunlaşıyor.