Silahlı saldırıya uğrayan Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin kalbi durdu
Silahlı saldırıya uğrayan Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin durumu için doktorlar, "Kardiyak arrest" (kalp yetmezliği) bilgisini verdi.
Japonya'nın savaş sonrası tarihinin en önemli liderlerinden biri olan eski Başbakan Şinzo Abe, Nara kentinde yaptığı konuşması sırasında göğsünden ve boynundan vuruldu.
Japan Times gazetesine göre; Şinzo Abe için doktorlar, "Kardiyak arrest" (kalp yetmezliği) dedi ancak henüz resmi bir ölüm ilanı yapılmadı.
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, silahlı saldırı ile ilgili, eski Başbakan Abe'in durumu için "ciddi" açıklaması yaptı. Kişida, doktorların Abe'nin hayatını kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.
Ayrıca Başbakan Kişida'nın gazetecilere verdiği demeçte, "Demokrasinin temeli olan seçim kampanyası sırasında gerçekleşen aşağılık, barbarca bir eylemdi. Bu, affedilemez bir davranış" dedi.
ZANLI ESKİ SUBAY ÇIKTI
Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK'ye göre polis, 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami isimli zanlıyı olay yerinde tutukladı.
NHK; hükümet yetkililerinden zanlının görev yaptığı 2005 yılına kadar üç yıl boyunca Deniz Kuvvetleri subayı olduğunu söylediğini aktardı. Zanlı Yamagami, polislere eski başbakandan “şikayetçi olduğunu” ve eski başbakanı öldürme maksadı ile ateş ettiğini itiraf etti.
Polis ayrıca, saldırıda kullanılan silahın "el yapımı" olduğu bilgisine ulaştı.
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