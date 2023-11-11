Şili'den İsrail'e tepki: Sivillerin öldürülmesini kınıyoruz

Yayınlanma: 11.11.2023 - 08:45

Güncelleme: 11.11.2023 - 08:46

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, "Şans eseri iyi olan Şili-Filistinli Ghassan Sahurie ve annesinin bulunduğu Rantisi Çocuk Pediatri Hastanesi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki hastanelere askeri operasyonlar yapılarak sivillerin öldürülmesini kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Klaveren, bombardıman nedeniyle hayatını kaybeden sivillere dikkati çekerek, "Şili hükümeti olarak sivillerin hayatlarının güvence altına alınması gerektiği çağrısını yineliyoruz. Bu tür çarpışmalardan en çok çocuklar etkileniyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Yaklaşık 500 bin Filistin kökenlinin yaşadığı tahmin edilen Şili, Orta Doğu dışında en çok Filistinliye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alıyor.