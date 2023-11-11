Kolombiya'dan İsrail çıkışı: Hastanelerin bombalanması savaş suçu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de hastanelere düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Gazze'de 3 hastanenin bombalanması yeni bir savaş suçudur." dedi.

AA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 08:35
Kolombiya'dan İsrail çıkışı: Hastanelerin bombalanması savaş suçu
Abone Ol google-news

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de hastanelere saldırmasına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze'de 3 hastanenin bombalanması yeni bir savaş suçudur. ABD ve Avrupa hükümetleri, mali müttefik oldukları için insanlığa karşı suç işlemelerine izin verdiğini dünyaya söylemezler. Güney ülkeleri, bu soykırımı destekleyen her ülkeden silah satım alımına ambargo uygulayarak birleşmelidir" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü veya yaralandı.


Kolombiya israil

İlgili Haberler

İsrail'den Gazze'de okula saldırı: En az 20 ölü

İsrail'den Gazze'de okula saldırı: En az 20 ölü
İsrail güçleri Kudüs Hastanesi'ne ateş açtı: 1 kişi öldü

İsrail güçleri Kudüs Hastanesi'ne ateş açtı: 1 kişi öldü
İsrail Bakanı Batı basınını suçladı: 'Önceden bilgi sahibiydi'

İsrail Bakanı Batı basınını suçladı: 'Önceden bilgi sahibiydi'

En Çok Okunan Haberler