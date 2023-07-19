Şili'den Latin Amerika ülkelerine çağrı: Ukrayna'ya destek olun
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Latin Amerika ülkelerinin liderlerini, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki göstermeye davet ederek, bir gün kendilerinin de aynı durumda olabileceği uyarısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri arasında ticaret ve yatırımların artırılması amacıyla Brüksel'de düzenlenen zirvede konuşan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Rusya'yı kınamaktan kaçınan ülkelere tepki gösterdi.
Boric, "Latin Amerika'nın, Ukrayna'daki uluslararası hukukun ihlal edildiği savaşın kabul edilemez olduğunu söylemesinin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Rusya'yı kınayan ortak bildiriyi Nikaragua gibi bazı ülkelerin engellediğine işaret eden Boric, "Bugün Ukrayna ama yarın herhangi birimiz olabilir. Bir kereliğine bir ülkenin liderinin memnuniyetini kazanabiliriz. Ama herhangi bir devlet başkanı memnun olsun ya da olmasın uluslararası hukuka saygı önemlidir" mesajını verdi.
Boric, konuşmasında, tüm Latin Amerika ülkelerini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınamaya davet etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hem bağışıklığa hem beyne iyi geliyor
- Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım
- Sırbistan'dan Türkiye'ye sert mesajlar
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- İşte faiz, enflasyon ve büyüme anketi
- Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
- Ligden düşecek takım sayısı belli oldu!