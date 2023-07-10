Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 10.07.2023 - 02:08

Güncelleme: 10.07.2023 - 04:01

Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü, ülkenin Metropolitan Bölgesine bağlı Farellones kasabası olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 13.11'de ve yerin 110,5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Sarsıntının Coquimbo ve O'Higgins bölgelerinde de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.