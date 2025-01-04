Şimdi de Rus uçağı 'acil iniş' yaptı... Son 10 günde gökyüzünde neler oldu?

Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:13

Güncelleme: 04.01.2025 - 12:15

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cuma akşamı, Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağı, 236 yolcusuyla Şarm eş-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm eş-Şeyh Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı" denildi.

Uçağın pilotunun, kalkıştan 10 dakika sonra motorlardan birinde teknik bir arıza tespit edildiğine dair rapor ilettiği aktarılan açıklamada, "Teknik arızanın ardından, Rus uçağının pilotu derhal hava kontrol kulesinden acil iniş talep etti. Uçağın yerel saatle 16.55'te havalimanına güvenli bir şekilde inmesinin ardından tüm yolcular da emniyetli bir şekilde dış hatlar terminaline nakledildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uzman ekiplerin arızanın nedenin tespiti ve gerekli onarım için işlemlere başladığı kaydedildi.

Bu durum akıllara, son 10 günde yaşanan uçak kazaları ve acil inişleri getirdi.

Yakın zamanda yaşanan havayolu kazalarını okurlarımız için derledik.

SON 10 GÜNDE YAŞANAN UÇAK KAZALARI

Azerbaycan Havayolları Kazası (25 Aralık 2024)

Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait bir Embraer E190, Bakü’den Grozni’ye yapılan uçuş sırasında Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazada, uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu.

Kazanın gerçekleştiği saatlerde, Ukrayna tarafından Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye İHA saldırısı yapıldığı ve bu sebeple Rus hava savunma sistemi Pantsir'in aktive olduğu ve AZAL'a ait uçağı hedef alarak düşürdüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'dan resmen özür diledi. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise Rusya'dan tazminat talep etti.

Air Canada acil iniş olayı (28 Aralık 2024)

Air Canada’nın St. John's’tan Halifax’a giden uçuşunda iniş sırasında tekerlek arızası meydana geldi ve bu, görünür alevlere ve kıvılcımlara neden oldu.

Büyük bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

KLM’in Norveç’e acil inişi (28 Aralık 2024)

KLM Royal Dutch Airlines’a ait bir Boeing 737-800, hidrolik arızası nedeniyle Oslo Torp Sandefjord Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçak pistten çıkarak çim alana kaydı; 176 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı kazadan yara almadan kurtuldu.

Havalimanı geçici olarak kapatıldı ve KLM, arızayı araştırmak üzere teknik bir ekip gönderdi.

Güney Kore (29 Aralık 2024)

Jeju Air’e ait bir Boeing 737-800, Muan Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmaya çalışırken düştü. 181 yolcudan 179’u hayatını kaybetti.

İlk raporlar, kuş çarpmasının motor arızasına ve hidrolik sorunlara yol açtığını, bu nedenle iniş takımlarının düzgün bir şekilde açılmadığını öne sürüyor.

Güney Koreli yetkililer, GE Aerospace ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) yardımıyla bakım kayıtlarını, motor performansını ve kazanın şiddetini artırmış olabilecek bir beton duvarın varlığını inceliyor.