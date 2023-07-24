Şin-Bet'ten yargı düzenlemesi uyarısı: Şiddet olayları tekrarlanabilir

Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 14:00

KUDÜS (AA) - İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Başkanı Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle İsrail toplumunda yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı uyarıda bulundu.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Ronen Bar, ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü.

Görüşmede Lapid'e endişelerini aktaran Bar, "Mevcut durum devletin güvenliğini zayıflatıyor ve İsrail toplumu içerisinde büyük şiddet olaylarının ve kaosun yaşanmasından endişe ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bar, (yargı düzenlemesiyle ilgili) geniş kapsamlı mutabakatlara varılmasının, kaosun önlenmesinde önemli bir unsur olacağını kaydetti.

Şin-Bet Başkanı Bar'ın talebi ve Başbakan Netanyahu'nun onayıyla gerçekleşen Lapid-Bar görüşmesi hakkında İsrailli yetkililer henüz bir açıklama yapmadı.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığını öne sürmüştü.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.