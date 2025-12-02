Sinaloa Karteli soruşturmasında yeni gelişme: ‘El Chapo’nun oğlu suçlamaları kabul etti

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquín “El Chapo” Guzmán’ın ABD’de tutuklu bulunan oğlu Joaquín Guzmán López, Chicago’daki federal savcılıkta hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Chicago Tribune’ün haberine göre Guzmán López, yasa dışı madde ticareti ve suç örgütüne üyelik suçlamalarını resmen itiraf etti.

Joaquín Guzmán López’in kardeşi Ovidio Guzmán da Temmuz 2025’te benzer suçlamaları kabul etmişti. ABD makamları, Guzmán kardeşlerin iki diğer kardeşleriyle birlikte babalarının liderlik ettiği Sinaloa Karteli’nin faaliyetlerini sürdürdüğünü öne sürüyor.

Kartelin efsanevi lideri “El Chapo” Guzmán, Colorado’daki yüksek güvenlikli cezaevinde ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

2024'TE ELE GEÇİRİLDİ

39 yaşındaki Guzmán López, Temmuz 2024’te küçük bir özel uçakla Teksas’a indiğinde gözaltına alınmıştı. Aynı uçakta Sinaloa Karteli’nin diğer kurucularından Ismael “El Mayo” Zambada da bulunuyordu.

Zambada, ABD’ye teslim edilmek üzere “zorla kaçırıldığını” savunmuş, varış noktasını bilmeden uçağa bindirildiğini iddia etmişti. O da daha sonra suçunu kabul etti ve böylelikle hem uzun süreli federal yargılamadan hem de ABD makamlarının gündeme getirdiği idam cezası ihtimalinden kurtulmuş oldu.

Bu iki ismin yakalanması, kartelin iki kolu arasında çatışmaları keskinleştirdi:

Bunlardan biri “chapitos” olarak bilinen El Chapo’nun oğulları, diğeri ise Zambada’ya bağlı grup.

Meksika resmi verilerine göre iç savaş niteliğindeki çatışmalarda en az bin 200 kişi öldü, yaklaşık bin 400 kişi ise kayboldu.

ABD'NİN SUÇLAMASI: FENTANİL VE KOKAİN HATLARI

Washington yönetimi, Sinaloa Karteli’ni ABD’ye büyük miktarlarda fentanil kaçırmakla suçluyor. ABD’de son yıllarda sentetik opioid kaynaklı yüz binlerce ölüm yaşanırken, bu trafik iki ülke arasında ciddi diplomatik gerilim yaratıyor.

Nisan 2024’te açıklanan iddianame, “chapitos” olarak bilinen dört kardeşi yalnızca fentanil değil, Orta ve Güney Amerika’dan ABD’ye tonlarca kokain sevkiyatı yapmakla da suçluyor.

ABD savcılarının belgesine göre kardeşler:

“Rüşvetle kamu görevlilerini satın almak,”

“Rakip kartellerin üyelerini öldürmek,”

“Kendi örgütleri içinde bile infazlar gerçekleştirmek,”

“Ağır işkence, saldırı ve kaçırma eylemleri düzenlemek”

gibi suçlarla bağlantılı.

Baba El Chapo’nun tutuklanmasının ardından Sinaloa Karteli parçalanmış görünse de, ABD makamlarına göre oğulları örgütün kokain ve fentanil hatlarını yönetmeye devam ediyordu.

Guzmán López’in itirafı, Sinaloa Karteli’ne yönelik en büyük davalardan biri için kritik aşama olarak değerlendiriliyor.