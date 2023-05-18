Sinan Oğan, New York Times’a konuştu: İkinci tur mesajını verdi

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:51

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:30

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri geride kalırken cumhurbaşkanını belirleyecek sonuç da ikinci tura kaldı. Herkesin gözünü diktiği yarışta ilk turun sürpriz ismi ATA İttifak'ı ortak adayı Sinan Oğan oldu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Oğan ile yaptıkları röportajı "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti, fakat ikinci turda belirleyici olabilir" başlığıyla yayımladı.

"Bir anda Türkiye'nin en çok aranan adamı haline" geldiğini söylen Oğan, New York Times'a verdiği röportajda "Çok yoğun" olduğunu ve Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun ofisleri de dahil olmak üzere pek çok kişiden cumhurbaşkanlığı yarışı konusunda telefon aldığını belirtti.

Oğan'ın güçlü bir çıkış yaptığını ifade eden New York Times, sağ milliyetçi seçmenin "Türkiye'deki 3,3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye karşı sert bir tutum takınılmasını savunuyor" dedi.

"Başkan yardımcısı olmak varken neden bakan olayım ki?" ifadesinde bulunan Oğan, mültecilerin sınır dışı edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma ve yeni hükümette üst düzey bir görev istediğini söyledi.

Sinan Oğan, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hakkındaki görüşlerini de dile getirdi. Oğan, “Erdoğan’ın çalışma ahlakını beğeniyorum fakat karar almadan önce başkalarına yeteri kadar danışmamasını eleştiriyorum” yorumunu yaparken Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan kadar çalışkan olmadığını ancak başkalarının düşüncelerine önem vermesini beğendiğini dile getirdi.

"Sahada çok milliyetçi bir rüzgar estirdik" diyen Oğan'ın, talepleri arasında terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü hiçbir siyasi partinin hükümette herhangi bir rolü olmasını istememesi yer alırken "Ben herkesle konuşurum" dedi.