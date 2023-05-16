France 24, Sinan Oğan'ın seçime etkisini değerlendirdi: 'İktidarı belirleyecek'
Fransız kamu yayıncısı France 24, pazar günü gerçekleşen seçimin önemli ismi cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçime etkisini değerlendirdi. France 24'ün "Erdoğan ilk turda beklenenden daha başarılı oldu, ikinci turda desteğe bile ihtiyaç duymayabilir" ifadesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi geride kaldı. France 24, seçimin ilk turunu üçüncü sırada tamamlayan Sinan Oğan için "nispeten tanınmayan bir siyasetçiyken uluslararası üne kavuştu" ifadesinde bulundu.
France 24, cumhurbaşkanını belirleyecek seçimlerin ikinci tura kalmasıyla ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın "iktidarı belirleyecek" olan etkisini değerlendirdi.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki ikinci turda, Oğan'ın kitlesi belirleyici olacağını belirten France 24, şu ifadelerde bulundu:
"Radikal milliyetçi Oğan, potansiyel kral yapıcı rolüne yükselirken, Erdoğan beklenenden daha iyi bir sonuç elde ederek, Türkiye'yi 20 yıldır yöneten kişinin şimdiye kadarki en zorlu seçim mücadelesini kazanmak için kimseye ihtiyacı olmadığını kanıtladı"
France24, 55 yaşındaki Oğan'ın Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi üzerine doktora yaptığı, daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) siyasete atılarak 2011'de Iğdır'dan milletvekili olduğunu hatırlattı.
France 24 ayrıca, "2017'de düzenlenen anayasa değişikliği referandumunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine geçilmesi için Erdoğan'a destek vermesi üzerine Oğan'ın partiyle yollarını ayırdı" ifadesinde bulundu.
France 24'ün değerlendirmesinde, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan AKP'li bir üst düzey yetkilinin "İkinci turda şansımız çok çok yüksek. Anahtar şimdi Ogan'ın elinde" dediğini belirtti.
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