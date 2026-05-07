Singapur'da zorbalık yapan erkek öğrencilere sopa cezası

Singapur Parlamentosu’nda konuşan Eğitim Bakanı Desmond Lee, 15 Nisan’da duyurulan yeni zorbalık karşıtı önlemler kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Açıklamalar, özellikle 9 yaşındaki çocuklara kadar uygulanabilen fiziksel cezaların çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisi nedeniyle tartışma yarattı.

“SON ÇARE OLARAK UYGULANIYOR”

Lee, sopa cezasının yalnızca ciddi disiplin ihlallerinde ve “son çare” olarak kullanıldığını savundu.

“Okullarımız, diğer tüm yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda disiplin önlemi olarak sopa cezasını kullanıyor” diyen Lee, uygulamanın sıkı kurallara bağlı olduğunu belirtti.

Singapurlu bakan, cezanın okul müdürünün onayıyla ve yalnızca yetkili öğretmenler tarafından uygulanabildiğini ifade etti.

2027’den itibaren ülke genelindeki okullarda uygulanacak yeni disiplin çerçevesi kapsamında, öğrencinin yaşı ve olgunluk düzeyinin de dikkate alınacağı kaydedildi.

Lee, “Okullar, sopa cezasının öğrencinin yaptığı hatanın ciddiyetini anlamasına yardımcı olup olmayacağını değerlendiriyor” dedi.

Singapur Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan kurallara göre sopa cezası yalnızca erkek öğrencilere uygulanabiliyor.

Kılavuzda, “Sopa cezası yalnızca erkek öğrenciler için ve ciddi suçlarda, başka çare kalmadığında uygulanabilecek bir disiplin seçeneğidir” ifadeleri yer aldı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN TEPKİ

Dünyanın birçok ülkesinde okullardaki fiziksel cezalar son yıllarda büyük ölçüde kaldırılırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uygulamaya karşı uyarıda bulundu.

WHO’nun Ağustos 2025’te yayımladığı raporda, çocuklara yönelik fiziksel cezaların “ömür boyu sürebilecek fiziksel ve psikolojik etkiler bırakabileceği” belirtildi.

Raporda, “Çocuklara yönelik fiziksel cezaların zarar verdiğine dair ezici bilimsel kanıtlar bulunuyor ve bunun çocuklar ya da toplum için herhangi bir faydası yok” değerlendirmesi yapıldı.

SİNGAPUR’UN KATI YASALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Güneydoğu Asya’nın finans merkezlerinden biri olan Singapur, sert yasaları ve disiplin uygulamalarıyla biliniyor.

Nisan ayı sonunda Fransız bir genç, portakal suyu otomatındaki pipeti yalayıp tekrar yerine koyduğu gerekçesiyle iki ayrı suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Genç hakkında iki yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ülkede uluslararası kamuoyunda en çok ses getiren olaylardan biri ise 1993 yılında yaşandı. ABD vatandaşı Michael Fay, araçlara sprey boya ile zarar verdiği gerekçesiyle dört ay hapis ve sopa cezasına çarptırılmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın müdahalesi sonrası ceza azaltılmış olsa da Singapur yönetimi fiziksel cezayı uygulamış, bu durum ABD ile Singapur arasında diplomatik gerilime yol açmıştı.