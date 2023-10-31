Singapur'dan Çin'e çağrı: Gerilimin azaltılmasında öncü olun

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:51

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:52

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen uluslararası savunma diyaloğu Şiangşan Forumu'nun son gününde konuştu.

Ng, krizleri yönetmek için "askerden askere iletişimin" önemini vurgulayarak, ABD ve Çin'in askeri telefon hattını yeniden kullanmasını umduğunu ifade etti.

Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara atıfta bulunan Ng, "Gerekçesi ya da tetikleyici nedeni ne olursa olsun Asya'da yaşanacak fiziksel bir çatışma yıkıcı olacaktır. Bundan kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Ng, Çin'in "bölgedeki gerilimin azaltılmasına öncülük etmesi" gerektiğini belirterek, "Çin kabul etse de etmese de istese de istemese de zaten baskın bir güç olarak görülüyor ve bu nedenle öncü bir güç olarak hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in hem bölgede hem de küresel çapta istikrarı teşvik etmek için "daha fazlasını" yapabileceğini kaydeden Ng, Çin'in, "güçlendikçe bir tehdit oluşturmadığı" konusunda diğer ülkeleri ikna etmesi gerektiğine işaret etti.

ŞİANGŞAN SAVUNMA FORUMU

Çin'in ev sahipliğindeki 10. Şiangşan Savunma Forumu, 29-31 Ekim'de başkent Pekin'de düzenleniyor.

"Ortak Güvenlik ve Kalıcı Barış" teması altında 4 ana oturum ve 8 özel oturumda tartışmalar yürütülen foruma, 22 ülkenin savunma bakanları ile 90 ülkeden askeri temsilciler katılıyor.

Pekin yönetimi, toplantıyı, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na alternatif, "Küresel Güney" olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin güvenlikteki rolünün odakta olduğu bir tartışma platformu olarak konumlandırıyor.

Forum, en son 2019'da Pekin'de yapılmış, 2022'de ise çevrim içi seminer olarak düzenlenmişti.