Singapur'da esrar kaçakçılığından suçlanan bir adam idam edilecek

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:36

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:37

Singapur'da esrar kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir adam idam edilmeye hazırlanıyor.

Aktivistler, esrar kaçakçısı olduğu iddia edilen Tangaraju Suppiah'ın zayıf delillere dayanılarak mahkum edildiğini söylüyor. Yetkililer ise Suppiah'ın gerekli cezayı aldığını ve infazının Çarşamba günü gerçekleştirileceğini belirtiyor.

BBC'nin haberine göre Singapur, toplumu korumak için gerekli olduğunu söylediği dünyanın en sert uyuşturucu karşıtı yasalarından bazılarına sahip.

Son günlerde aile üyeleri ve aktivistler, Singapur Cumhurbaşkanı Halimah Yacob'a mektuplar göndererek son dakikada af talebinde bulunurken, İngiliz milyarder Sir Richard Branson da infazın durdurulması ve davanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Tangaraju'nun kız kardeşi Leela Suppiah, "Kardeşimin yanlış bir şey yapmadığını biliyorum. Mahkemeyi kardeşimin davasına baştan bakmaya çağırıyorum" dedi.

46 yaşındaki Tangaraju, 2013 yılında Malezya'dan Singapur'a 1 kg esrar sevkıyatı nedeniyle "trafik için bir komploya katılarak yataklık etmekten" suçlu bulundu.

TANGARAJU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Teslimat sırasında yakalanmamış olmasına rağmen, savcılar teslimatın koordinasyonundan sorumlu olduğunu ve teslimatçı tarafından kullanılan iki telefon numarasının izini Tangaraju'ya kadar sürdüklerini söyledi.

Tangaraju, olayla bağlantılı diğer kişilerle iletişim kuran kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Telefonlardan birini kaybettiğini söyledi ve ikincisine sahip olduğunu reddetti.

Singapur yasaları uyuşturucu kaçakçılığı için ölüm cezasını zorunlu kılarken kuryeler için daha hafif cezalar öngörüyor. Tangaraju'nun son temyiz başvurusunda hakim, Tangaraju'nun teslimatı koordine etmekten sorumlu olduğu konusunda savcılıkla hemfikirdi ve bu da onu daha hafif bir ceza için uygunsuz hale getirdi.

İNGİLİZ MİLYARDER TANGARAJU'YU SAVUNDU

Sir Richard, Tangaraju'nun durumunun "birçok açıdan şok edici" olduğunu söyledi.

Bir blog yazısında, Singapur'un "şüpheli koşullardan daha fazlası" nedeniyle "masum bir adamı öldürmek üzere olabileceğini" söyledi.

Sir Richard, "İdam cezası zaten ülkenin itibarı üzerinde kara bir leke. Böylesine güvensiz bir mahkumiyetin ardından yapılacak bir infaz işleri daha da kötüleştirecektir" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları reddeden Singapur İçişleri Bakanlığı, Richard'ın iddialarının gerçek dışı olduğunu ve onu "Singapur'un yargıçlarına ve ceza adalet sistemimize saygısızlık etmekle" suçladı.

Bakanlık, idam cezasının "Singapur'u güvende ve emniyette tutmada etkili" olan çok yönlü bir yaklaşımın "temel bir bileşeni" olduğunu söyledi.