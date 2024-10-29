Sınır anlaşmazlığı sona erdi: Askeri birlikler bölgeden çekildi
Rusya'nın Kazan kentinde masaya oturan Çin Devlet Başkanı Cinping ile Hindistan Başbakanı Modi, Himalayalar bölgesinde uzun yıllardır devam eden anlaşmazlığa son verdi. Hindistan birlikleri bölgeden 25 Ekim'de birliklerini çekti.
Hindistan ve Çin'in Fiili Kontrol Hattı (LAC) üzerindeki bölgelerdeki iki ülkenin birlikleri arasında zaman zaman yaşanan gerginlikler son buldu.
Sputnik'in aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi yıllar süren sınır anlaşmazlığının yanı sıra Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde ikili görüşmede birçok konuyu ele aldı.
İki ülke arasında 22 Ekim'de ortak konularda anlaşmaya varıldığı açıklamaları yapıldı ve iki lider Kazan'da bir araya geldi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Çin ile “anlaşmazlık sürecinin” tamamlandığını söyledi.
Anlaşmayı takiben 25 Ekim Cuma günü, Hindistan birliklerinin bölgeden çekildiği açıklandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ve Hindistan silahlı kuvvetlerinin ortak sınırdan askerlerini geri çekmekte olduğunu söyledi.
Hindistan tarafından gelen haberler üzerine bir brifing veren Lin Jian, “Çin ve Hindistan'ın kısa süre önce vardığı sınır anlaşması uyarınca her iki tarafın birlikleri, cephe hattında ilgili çalışmaları yürütüyor” dedi.
Çinli diplomat sürecin “iyi ilerlediğini” açıkladı.
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