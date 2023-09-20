Sınır dışı kararı kalktı: Mahkumiyet kararı onandı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:12

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:12

İsveç temyiz mahkemesi, PKK'yi finanse etme girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi için mahkumiyet kararını onadı.

Temyiz mahkemesinin kararı, İsveç'in NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından onaylanma olasılığını artırabilir.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Soğuk Savaş döneminde başlayan tarafsızlık politikalarını sona erdirerek geçen yıl NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Finlandiya'nın üyeliğini Nisan ayında onaylayan Türkiye, İsveç'in üyeliği için ise bazı koşulların yerine getirilmesini talep etti.

Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için ülkenin PKK ve Ankara tarafından terör örgütü olarak görülen örgütler ile mücadele etmesini, suçluların Türkiye'ye iadesini ve Türkiye'ye savunma ekipmanı satışında sınırlamaların kaldırılmasını istemişti.

İsveç'in üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) ve ABD, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor.

Temmuz ayında bir alt mahkeme, Yahya Güngör'ü silahla işlenen suçlar, gasp girişimi ve terörizmi finanse etmeye teşebbüs suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına ve ardından sınır dışı edilmeye mahkum etmişti.

Svea Temyiz Mahkemesi, bölge mahkemesinin de yaptığı gibi, Güngör'ün Stockholm'deki bir Kürt iş adamına PKK'ye para ödemesi için silah zoruyla baskı yapmaya çalıştığını tespit etti.

Mahkeme yaptığı açıklamada, Stockholm bölge mahkemesinin kararını onadığını fakat sınır dışı etme kararını bozduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yakın zamanda yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyelik başvurusunun onaylanmasını sonbaharda meclise havale edeceğini ancak Türkiye'nin onayı karşılığında Stockholm'den terörizme karşı adımlar atmasını beklediğini söylemişti.