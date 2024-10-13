Sınır hattında BM-İsrail gerginliği tırmanıyor: 'Tanklar, UNIFIL mevzilerine girdi...'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:35

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:40

İsrail'in, Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nden (UNIFIL) açıklama geldi.

UNIFIL, İsrail tanklarının ana kapıdan zorla girmesi olarak tanımladığı olay da dâhil olmak üzere, İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL mevzilerine yönelik yeni ihlaller gerçekleştirdiğini bildirdi.

Lübnan'ın güneyindeki Ramyah'ta bulunan barış gücü askerlerinin, iki İsrail tankı “zorla mevzilerine girdiğinde” sığınakta olduklarını ve üssün “ışıklarını söndürmesini” talep ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 45 dakika sonra tanklar, UNIFIL'in “protesto etmesi” ve İsrail askerlerine personeli tehlikeye attıklarını söylemesi üzerine ayrıldı.

İki saatten biraz fazla bir süre sonra UNIFIL, üssün yakınında duman çıkaran birkaç merminin ateşlendiğini ve 15 barış gücü askerinin cilt tahrişi ve “gastrointestinal reaksiyonlardan” muzdarip olduğunu duyurdu.

“ULUSLARARASI HUKUKUN BİR BAŞKA AÇIK İHLALİ”

Üç müfreze İsrail askerinin “mavi hattı” geçerken görüldüğünü de açıklayan UNIFIL, şunları kaydetti:

“Son günlerde dördüncü kez İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve tüm aktörlere, BM personeli ve mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM binalarının dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. Bir BM mevzisine izinsiz girilmesi, uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Kararın bir başka açık ihlalidir. Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı Kararın ağır bir ihlalidir.”

UNIFIL, IDF'den “şok edici ihlaller” için bir açıklama talep ettiğini de belirtti.

1978'den bu yana Lübnan'da görev yapan BM barış gücü askerleri, Lübnan'ı İsrail'den ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden ayıran “mavi hat” boyunca sükûneti sağlamak ve gerilimi azaltmakla görevli.

Mavi Hat'ın herhangi bir taraftan karadan ya da havadan izinsiz olarak geçilmesi, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında bir ay süren savaşın ardından kabul edilen 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyhu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Lübnan’daki BM Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) çatışma bölgelerinden geri çekmesi çağrısında bulundu.

Netanyahu, “UNIFIL’i Hizbullah’ın kalelerinden ve çatışma alanlarından çekmenizin zamanı geldi. İsrail ordusu, bunu defalarca talep etti ve hepsi de reddedildi. Sayın Genel Sekreter, UNIFIL güçlerini tehlikeden uzak tutun. Bu hemen şimdi, derhal yapılmalı. UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz onları Hizbullah’ın rehineleri haline getiriyor. Bu hem onların hem de askerlerimizin hayatını tehlikeye atıyor” dedi.

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.