Sınırda çatışma: ÖSO'cu gruplar birbirine girdi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad kentinde, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yer alan gruplar birbirine girdi.
Suriye'de, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki gruplar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Telabyad kentinde birbirine girdi.
İddiaya göre, gece saatlerinde iki grup arasında sınır kapısının kontrolü konusunda başlayan tartışmalar çatışmaya dönüştü.
Ağır silahların da kullanıldığı öne sürülen çatışmanın sesleri, Akçakale ilçesinden de duyuldu.
Çatışma nedeniyle Akçakale ilçesinde büyük bir tedirginlik yaşandı. Çatışmada her iki taraftan da yaralıların olduğu öğrenildi.
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