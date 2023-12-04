Kızıyla yüzen kadın köpekbalığı saldırısında öldü

Meksika’da, kızıyla birlikte yüzen 26 yaşındaki bir kadın köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:16
Kızıyla yüzen kadın köpekbalığı saldırısında öldü
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Meksika’nın Jalisco eyaletinde Melaque kasabasında bir kadın 5 yaşındaki kızıyla yüzerken köpekbalığı saldırısına uğradı.

Cumartesi günü yaşanan olayda köpekbalığı, kızıyla birlikte kıyıdan yaklaşık 25 metre uzaklıktaki şişme su parkına doğru yüzerken 26 yaşındaki kadının bacağını ısırdı. Küçük çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu, ancak annesinin hızlı müdahaleye rağmen kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, olayın ardından tedbir amaçlı kasaba ve çevresindeki plajlara girişleri yasakladı.


Meksika saldırı köpek balığı

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