Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler koşarak ABD’ye geçti

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:47

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:47

ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın Meksika’nın Tijuana şehrindeki kısmında yürütülen onarım çalışmasını göçmenler fırsata çevirdi.

Meksika topraklarında bulunan bir grup göçmen, işçilerin duvarda açık bıraktıkları kısımlardan koşarak ABD topraklarına geçti.

Olay çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü.



KÖPEK DE ABD TARAFINA GEÇTI

Görüntülerde ayrıca bir köpeğin de göçmenlere eşlik ettiği görülürken, çevredeki insanlar duruma “Köpek bile kaçıyor” yorumunda bulundu. Sınırı geçen göçmenlere ne olduğu bilinmezken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

