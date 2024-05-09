Sınırı geçmeye çalışırken yakalandı: Askere alınmamak için kadın kılığına girdi!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:25

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:27

İsmi açıklanmayan Ukraynalı adamın, Rusya'ya karşı savaşmak üzere askere alınmamak için Ukrayna'yı yasadışı yollardan terk etmek amacıyla etek giydiği ve peruk taktığı bildirildi.

Adam, kadın kılığına girerek Ukrayna sınırından komşu Romanya'ya geçmeye çalışırken yakalandı.

Görüntülerde adamın siyah bir etek, yeşil bir polo tişört ve şapka altında bir peruk giyerken polisle konuştuğu görüldü.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi, görüntüleri 6 Mayıs'ta ülkeden kaçmak için kız kardeşinin pasaportunu kullanan adamın, yakalandığı ana dair görüntüleri paylaştı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kadın kılığına giren 44 yaşındaki Zolotonosha sakini, bu sabah Romanya sınırı yakınlarındaki Mukachevo müfrezesinin ‘Predator’ şubesinin sınır muhafızları tarafından gözaltına alındı. Kız kardeşinin pasaportu, gösterişsiz bir 'moda fiyonk', makyaj ve perukla 'silahlanan' adam, Ukrayna-Romanya sınırını yasadışı yollardan geçmeye çalışmak üzere Zakarpatya'ya geldi. Adam sınır kapısına girer girmez kılık değiştirme manevrası kolayca açığa çıktı. Ancak adam Ukrayna vatandaşı olduğunu iddia ederek bunu başarmak için çok uğraştı ve hatta doğrulama için pasaportunu bile verdi.”

Adamın“Ukrayna devlet sınırını yasadışı geçmek ya da yasadışı geçmeye teşebbüs etmek” suçundan mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Şüphelinin Ukrayna'nın askerlik yasalarından kaçmaya çalışıp çalışmadığı doğrulanmadı, ancak Ukrayna, savaşın başlangıcında 18-60 yaş arası erkeklerin özel izin olmadan yurtdışına seyahat etmelerini yasaklayan sıkıyönetim kararı almıştı.