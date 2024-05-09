Ukrayna parlamentosu onayladı: Mahkumlar seferberliğe alınacak

Ukrayna parlamentosu, cezaevindeki mahkumların seferberliğe dahil edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 08:32
Ukrayna parlamentosu onayladı: Mahkumlar seferberliğe alınacak
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Ukrayna parlamentosunun internet sitesinde, cezaevindeki mahkumların seferberliğe dahil edilmesine ilişkin yasa tasarısının kabul edildiği belirtildi.

Parlamento milletvekili Oleksiy Gonçarenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın 279 oyla kabul edildiğini, böylece bazı kategorideki mahkumların Ukrayna silahlı kuvvetlerine alınacağını aktardı.

Kendisinin söz konusu yasanın yazarlarından olduğuna işaret eden Gonçarenko, "Uzun zamandır hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumların vatanlarını savunma hakkına sahip olmaları gerektiğini savunan ilgili yasa tasarısını tescil ettirmiştim. Mahkumlara eğer isterlerse savaşma fırsatı vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Gonçarenko, kasıtlı cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan hüküm giyenlerin seferberliğe dahil edilmeyeceği bilgisini paylaştı.

İktidardaki "Halkın Hizmetkarı" Partisi Parlamento Grup Başkanı David Arahamiya da yaptığı açıklamada, 15-20 bin mahkumun seferberliğe dahil edilebileceğini belirterek, "Bunlardan kaçının sözleşmeyi imzalayacağını bilmiyoruz, çünkü bu, tarafların anlaşmasıyla gerçekleşecek. Birkaç bin kişi olacağını tahmin ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Arahamiya, mahkumların mahkeme kararından sonra seferberliğe dahil edilebileceğini aktardı.


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