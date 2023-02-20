Siperde yangın çıktı: 6 asker öldü
Rusya'nın Kursk bölgesinde siperde çıkan yangında 6 asker öldü
Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir siperde çıkan yangında 6 askerin öldüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kursk bölgesindeki bir siperde yangın çıktı.
Yangında Rusya Batı Askeri Bölgesine bağlı 6 asker yaşamını yitirdi.
Yangına yanıcı maddelerin kullanımıyla ilgili kuralların ihlalinin neden olduğu belirtildi.
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