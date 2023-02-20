Siperde yangın çıktı: 6 asker öldü

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:58

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 16:03

Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir siperde çıkan yangında 6 askerin öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kursk bölgesindeki bir siperde yangın çıktı.

Yangında Rusya Batı Askeri Bölgesine bağlı 6 asker yaşamını yitirdi.

Yangına yanıcı maddelerin kullanımıyla ilgili kuralların ihlalinin neden olduğu belirtildi.