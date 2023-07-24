Sıra şimdi Rusya’da… 100 binlik ordu harekete geçti mi?

Yayınlanma: 24.07.2023 - 18:17

Güncelleme: 24.07.2023 - 18:17

Ukrayna işgalinin en uzun muharebesi olarak görülen Bahmut’un Wagnerler tarafından ele geçirilmesinin ardından savaş yeni bir evreye taşındı. Ukrayna ordusu, NATO donanımları ve eğitimleriyle neredeyse bir yıldır hazırlandığı taarruza yaz başında başlamıştı. Cumhurbaşkanı Zelenski’ye göre, Batı’dan gelecek mühimmatların gecikmesinden ötürü bahar için planlanan taarruz yaza kaldı.

Taarruzun başladığı günlerde, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de dahil olmak üzere bir çok Batılı uzman, geçen yılki Harkiv taarruzundaki gibi hızlı bir başarının beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yaklaşık altı aydır inşa edilen ve cephe hattının en önemli noktalarını kapsayan derinlemesine tahkimatlar, Ukrayna taarruzunun ilerlemesini durdurdu.

ŞİMDİ RUSYA SALDIRIYOR

Ukrayna askeri istihbaratı, geçtiğimiz haftalarda Luhansk bölgesinde ciddi bir Rus kuvvetinin varlığından söz etti. Ukrayna’ya göre 900 kadar zırhlı araç ve 100 bin kadar personelden oluşan bir grup, taarruz için hazırlanıyordu. Ukraynalıların bahsettiği bu grup, iddiaya göre yaklaşık iki gün önce taarruza geçti.

Ukrayna’nın 2022 yazının sonunda ele geçirdiği Harkiv bölgesi savunmaları, Rusların savaşın başından beri tahkimatlandırdığı Zaporijya kadar güçlü değildi. Hem Ukraynalı hem de Rus askeri blog sayfalarının iddiasına göre, Ukrayna savunmalarında kırılma meydana geldi ve Rusya, Zerebets nehrinin batı yakasında varlığını genişletmeye başladı.

Rusların en popüler askeri blog sayfası Rybar’a göre Rusların son 48 saatteki ilerlemesi 7 kilometreyi buldu. Bu mesafe, Ukrayna’nın Zaporijya’da yoğunlaştığı Robotyne bölgesindeki 1 aylık ilerlemesiyle hemen hemen aynı. Taarruzun gidişatını anlayabilmek için önümüzdeki 48 saat önemli.

Ukrayna’nın yedek savunma tugaylarını bölgeye taşıması durumunda ilerlemenin önü erken kesilebilir hatta bir karşı taarruzla kaybedilen topraklar hızlı bir şekilde alınabilir. Ancak alınmadığı takdirde Rusya’nın hedefinde üç kilit kasaba olacak; batıda lojistik olarak merkezi noktalar olan İzyum ve Kupyansk ya da Donbass’ın Ukrayna elindeki son kentleri olan Slovyansk ve Kramatorsk’un hemen yanındaki Lyman.

RUSLARIN HEDEFİ NE?

Bu taarruzun yönü bize Rusların orta vadede ne amaçladıklarını da gösterecek. Rus ordusunun Lyman’a ilerlemesi savaşın başındaki gibi Slovyansk’ın etrafının sarılmasını sağlayacak ve aylarca süren Bahmut muharebesini biraz daha anlamlı kılacak. Ruslar eğer batıya yani İzyum’a doğru ilerlerse hedefte hem Harkiv’in alınması hem de Rusya’nın geçtiğimiz aylarda kendi topraklarındaki Belgorod’da yaşadığı gibi saldırıların önünün kesilmesi sağlanabilecek.

Rus ilerleyişinin önünün kesilmesi durumunda, 2023 yılında iki tarafın da düzenlediği askeri harekâtlar amacına ulaşamamış olacak ve savaşın bir çıkmaza girdiğine işaret edecek. Marinka gibi uzun zamandır süren meskûn mahal muharebelerinin dışında ilerlemelerin tamamen durduğu bir görüntüyle karşılaşabiliriz.

“UKRAYNA YORULDU”

Ukrayna gazetesi Kyiv Post, Ukrayna’nın taarruzunda görev alan personelin moral bozukluğu yaşadığını bildirdi. Gazeteye göre, taarruz boyunca sadece 100 metre gidebilmek için en azından 4-5 asker hayatını kaybediyor. Yaşanan yoğun kayıplar, mühimmat eksikliği ve sonuç alınamaması moral çöküntüsüne sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Zelenski, son günlerde taarruzun hız kazandığını söylese de Ukrayna’nın ciddi bir kazanım elde etmek için çok uzun zamanı kalmadı. Ukrayna topraklarının taarruza elverişsiz “çamur” mevsimine girmesine yalnızca 1-2 ay kaldı. Mayıs başındaki “yoklama” taarruzları da dahil olmak üzere Ukrayna, neredeyse 3 aydır taarruz ediyor.

Önümüzdeki haftalarda ciddi bir gelişme olmaması takdirde savaşın gidişatında büyük bir değişim beklenmiyor. Barış görüşmelerine henüz iki taraf da hazır değil.