FSB: Türkiye'den, Rusya'ya giden bir gemide patlayıcı izleri bulundu

Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:24

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:26

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Halkla İlişkiler Merkezi, Türkiye'den Rusya'ya Kerç Boğazı üzerinden gitmekte olan bir kuru yük gemisinde "patlayıcı izlerine rastlandığını" bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, "22 Temmuz günü, tahıl yüklemek üzere Türkiye'den Rostov-on-Don limanına giden yabancı bir kuru yük gemisinin ambarında patlayıcı dinitrotoluen ve tetril izleri tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Kuru yük gemisinin yapısal parçalarına üçüncü taraflarca müdahale edildiğine dair belirtiler de vardı. Bu koşullar, patlayıcıları Ukrayna topraklarına ulaştırmak için yabancı bir sivil geminin kullanılma olasılığına işaret edebilir" denildi.

Gelişmeler kapsamında kuru yük gemisinin Kerç Boğazı köprüsünün altından geçmesinin engellendiği ifade edildi.

FSB, güvenlik nedeniyle Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne giden gemileri kontrol ettiğini hatırlatarak, kuru yük gemisinin Mayıs ayı sonunda Ukrayna'nın Kiliya limanında konuşlandığını açıkladı.

Temmuz ayında, 12 Ukrayna vatandaşından oluşan gemi mürettebatının ve geminin isminin Türkiye'nin Tuzla limanında değiştirildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın 17 Temmuz'da Kerç Köprüsü'ne düzenlediği terörist saldırının ardından Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'e, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tahıl ihraç edilmesini sağlayan tahıl anlaşmasının uzatılmasına itiraz ettiğini bildirerek, anlaşmayı tek taraflı olarak fes etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz'de Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel "askeri kargo taşıyıcısı" olarak değerlendirileceği ve bayraklarını taşıdıkları ülkelerin Ukrayna'nın yanında "çatışmaya dahil olmuş" sayılacağı uyarısında bulundu.