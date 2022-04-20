Sırbistan: Baskılara rağmen Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız

20 Nisan 2022 Çarşamba, 14:24

Sırbistan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana dengeli tutumu, bazı Batılı ülkelerin eleştiri odağı haline gelmişti. Sırbistan'dan Rusya'ya yönelik yeni mesajlar geldi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Sırbistan'ın Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya karar vermediğini, Belgrad'ın konuyla ilgili dış baskıya rağmen yaptırımlara karşı çıkmaya devam edeceğini söyledi.

'İLKELİ POLİTİKAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Başbakan Ana Brnabiç, Rusya'ya yaptırımlar konusuna değinerek, "Bunu, kesin ve net bir şekilde reddetmek istiyorum. Kimseye hiçbir şey vaat edilmedi ve hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmadı. Hükümetin de teyit ettiği Milli Güvenlik Konseyi tarafından benimsenen ilkeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Ana Brnabiç, Srbistan'ın Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyduğunu belirterek, "Rusya Federasyonu'na yaptırım getirilmesine karşıyız, ancak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne de saygı duyuyoruz ve bu toprak bütünlüğünün ihlalini çok olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'SIRBİSTAN'IN ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Brnabiç, Sırbistan'ın çıkarlarını ön planda tuttuklarını vurgulayarak, "Ülkemizi, halkımızı savunmak için net bir politika izliyoruz. Sırbistan gibi küçük bir ülkeyi koruyan tek şey uluslararası hukuk" dedi.