Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan'ı savaştan kurtardık

04 Ocak 2023 Çarşamba, 22:04

Vucic, ülkenin başkenti Belgrad'da basın mensuplarına 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Finansal istikrar, ekonomi ve büyümeyi koruduklarına işaret eden Vucic, ülkesinin finansal istikrar açısından "Avrupa'ya kıyasla" daha elverişli bir konumda olduğunu ifade etti.

Vucic, "Sırbistan'ı savaştan kurtardık ve dizlerinin üstünden kaldırdık." dedi.

Sırbistan-Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, ülkesinin barışı korumak için gereken tüm adımları atacağını kaydetti.

Vucic, Kosova'nın kuzeyi söz konusu olduğunda, kendilerini "zorlukların" beklediğinin altını çizerek, ülkesinin Brüksel Anlaşması dahil tüm anlaşmalara saygı duyduğunu ancak Kosova'nın hiçbir anlaşmaya saygı göstermediğini ifade etti.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022 tarihlerinde kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.