Sırbistan'da terör şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
Sırbistan'da terör şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Sırbistan'ın güneyindeki Bujanovic kentinde terör suçu işlediği gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Güvenlik Bilgi Ajansınca (BIA) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülen operasyon kapsamında Arnavut kökenli bir kişinin terör suçu işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı, aramada silah, tüfek, patlayıcı madde ve askeri mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
Silahların yasa dışı yollarla temin edildiğinin altı çizilen açıklamada, şüphelinin bunları Kosova'ya ulaştırmaya çalıştığı aktarıldı.
Açıklamada, şüphelinin savcılığa sevk edileceği kaydedildi.
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