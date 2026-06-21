Sırbistan’da hükümet karşıtı protesto: Binlerce kişi erken seçim istedi

Sırbistan’ın ikinci büyük kenti Novi Sad’da binlerce kişi, 2024’te tren istasyonunda yaşanan ve 16 kişinin ölümüne yol açan facianın ardından hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Göstericiler, Başbakan Aleksandar Vucic liderliğindeki yönetimi protesto ederek hükümetin istifasını ve erken seçime gidilmesini talep etti.

Novi Sad’da toplanan kalabalık, “Zafer” sloganları atarken Vucic ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’ni protesto etti. Çok sayıda gösterici, “Öğrenciler kazanıyor” yazılı pankartlar ve tişörtler taşıdı.

Ülkede hükümet karşıtı protestolar, tren istasyonundaki çatı çökmesi sonucu yaşanan çok sayıda can kaybının ardından yayılmıştı. Gösteriler, Vucic ve Sırp İlerleme Partisi’nin 13 yıllık iktidarını sarsan en önemli toplumsal hareketlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Muhalefet, protestocular ve insan hakları örgütleri, Novi Sad’daki tren istasyonu faciasının hükümetin inşaat projelerindeki kötü yönetiminin ve yolsuzluğun göstergesi olduğunu savunuyor.

Göstericiler ayrıca Vucic ve hükümet yetkililerini seçimlere hile karıştırmak, muhaliflere yönelik şiddet, basın özgürlüğünü baskı altına almak, yolsuzluk ve organize suçla bağlantılı olmakla suçluyor.

Vucic ve müttefikleri ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

Öğrenci hareketinden aktivistler, gelecek parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Vucic ve Sırp İlerleme Partisi’ne karşı mücadele etmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Sırbistan’da her iki seçim de 2027 için planlanıyor. Ancak Vucic, seçimleri daha erken bir tarihte yapabileceğini açıklamıştı.

Novi Sadlı üniversite öğretim üyesi Sanja Belic, meydanda yaptığı konuşmada, “Özgür ve adil seçimler olmadan diğer her şey boş sözden ibarettir” dedi.

Novi Sad’daki gösteriyle aynı saatlerde canlı yayına katılan Vucic ise destekçilerinin 27 Haziran’da bir miting düzenleyeceğini açıkladı.

Vucic, destekçilerine “Kimseye öfke göstermemeleri” çağrısında bulunarak, “Onları Sırp bayrağı altında toplanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.