Sırbistan’da protestolar büyüyor: Hükümet karşıtları ile Vucic yanlıları çatıştı

Sırbistan’da yüzlerce hükümet karşıtı protestocu, Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in destekçileriyle başkent Belgrad’da ve Novi Sad kentinde karşı karşıya geldi.

Olaylar, bir yıl önce Novi Sad’da meydana gelen ve 16 kişinin ölümüne yol açan çatı çökmesi felaketinin yıldönümü öncesinde tırmandı. Bu olay, ülke genelinde yolsuzluk ve kötü yönetim iddialarına karşı gençlerin öncülük ettiği bir protesto hareketine dönüşmüştü.

Hafta sonu boyunca süren gösterilerin ardından, Pazar gecesi iki grup arasında alev fişekleri ve meşalelerle çatışmalar yaşandı.

Göstericiler, Novi Sad’daki faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine adalet çağrısı yaparken, Vucic yanlıları hükümete destek için başkentteki meclis binası önünde toplanmıştı.

Reuters’ın görüntülerine göre polis, iki grubu ayırmak için müdahale etti.

Vucic destekçileri, parlamento önüne Mart ayından bu yana kurdukları çadır alanında yüksek sesli müzik yayını yaparak protestocuları provoke etti.

“ADALET” TALEBİ

Gösterilerin fitilini, oğlunu çökme felaketinde kaybeden Dijana Hrka’nın başlattığı açlık grevi ateşledi.

Hrka ve destekçileri, meclis binasının önünde barikatla çevrilen alanda tutuldu. Protestocular, facianın ardından hiç kimsenin yargılanmamasına tepki göstererek erken seçim çağrısında bulundu.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı’na göre olaylarda en az 37 kişi gözaltına alındı.

Polis, gözaltına alınanların “izinsiz kamu gösterisine katılmak, kamu düzenini bozmak ve olay çıkarmak” suçlamalarıyla ifade verdiklerini açıkladı.