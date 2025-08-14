Sırbistan’da protestolar tırmanıyor: Hükümet karşıtları ve destekçileri çatıştı

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde, Vucic’in lideri olduğu Sırp İlerleme Partisi (SNS) ofisleri önünde toplanan başkanlık yanlıları, protestoculara defalarca meşale fırlattı. Göstericiler buna camları kırarak karşılık verdi.

Olay yerine çevik kuvvet konuşlandırıldı. İçişleri Bakanı Ivica Dacic, en az bir polisin yaralandığını açıkladı ve “hukuk ve düzenin yeniden sağlanması” çağrısı yaptı.

Ülke genelinde binlerce kişi sokaklara çıktı. Başkent Belgrad’da çevik kuvvet, bir bölgede hükümet karşıtı grupları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Kraljevo kentinde ise polis, iki karşıt grubu birbirinden ayırdı.

Kragujevac, Cacak ve Nis şehirlerinde de gösteriler düzenlendi. Çarşamba günü yaralanan protestocu olup olmadığı henüz bilinmiyor.

PROTESTOLARIN BAŞLANGICI: ÇÖKEN İSTASYON ÇATISI

Kasım ayında Novi Sad’daki tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirmesi, devlet altyapı projelerinde yolsuzluk iddialarını tetikledi. Üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği protestolar, o günden bu yana yüzbinlerce kişiyi sokağa çekti.

Son dönemde Vucic yanlılarının da karşı gösteriler düzenlemeye başlaması, şiddet olaylarının artacağı endişesini güçlendirdi.

Çarşamba günkü gösteriler, bir gün önce kuzeybatıdaki Vrbas’ta yaşanan olaylara tepki olarak organize edildi. SNS ofisleri önünde karşıt gruplar arasında taş, şişe ve meşale fırlatıldı; polis iki grubu ayırmak için müdahale etti.

Resmi açıklamaya göre onlarca kişi yaralandı, bunlar arasında 16 polis memuru da bulunuyor. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Vucic, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile düzenlediği basın toplantısında, “Demokrasi yanlısı protestolar çok şiddetli geçti” dedi.

Hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya, göstericileri “terörist” olarak tanımlarken; protestocular, saldırıya ilk olarak hükümet yanlılarının geçtiğini savundu.

TALEPLER: ERKEN SEÇİM VE BAKAN İSTİFASI

Öğrenci liderliğindeki göstericiler, Vucic’in erken parlamento seçimleri çağrısı yapmasını istiyor. Ayrıca son gösterilerdeki şiddet olayları nedeniyle İçişleri Bakanı Dacic’in istifasını talep ediyor.

Sırbistan, resmen AB üyeliği hedefini sürdürüyor ancak Vucic, Rusya ve Çin ile yakın ilişkilerini koruyor. Muhalefet ise Vucic’i, 13 yıldır iktidarda olmasına rağmen demokratik özgürlükleri kısıtlamakla suçluyor.