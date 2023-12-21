Beşiktaş'tan Sırbistan'a transfer çıkarması: Saldanha ve Bukari'ye yakın takip!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:10

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:10

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Siyah-beyazlıların Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan Partizan - Kızılyıldız maçını tribünden takip etti. Aybaba'nın yanında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in de yer alması dikkat çekti.

TRT Spor'un haberine göre Aybaba; Partizan'ın 24 yaşındaki forveti Matheus Saldanha'nın yanı sıra Kızılyıldız'dan 25 yaşındaki santrfor oyuncusu Osman Bukari'yi izlemeye gitti.

Matheus Saldanha

Partizan'ın 2-1 kazandığı mücadelede Saldanha bir gole imzasını atarken, Osman Bukari de bir asist katkısı verdi.

MATHEUS SALDANHA KİMDİR?

Partizan'ın Temmuz ayında 1.3 milyon Avro'ya Japonya 2. Lig takımı JEF United Chiba'dan transfer ettiği Matheus Saldanha, Sırbistan'daki 18 lig maçında 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Osman Bukari

OSMAN BUKARİ KİMDİR?

Kızılyıldız'ın Belçika Ligi takımı Gent'ten 2022 yılının Temmuz ayında 3 milyon Avro'ya transfer ettiği Osman Bukari, Sırbistan Ligi'nde bu sezon 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Osman Bukari, geçen sezon 29 lig maçında 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.