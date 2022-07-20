Sırbistan'dan Mısır'a çağrı: Askeri alanda da iş birliği yapabiliriz

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:10

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi temaslarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi, Sırbistan ve Mısır arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü olması gerektiğine işaret ederek, Vucic ile Filistin, Libya ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Sisi, Mısır'ın her türlü sorunun barış ve anlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan bir ülke olduğunu söyleyerek bunun, Ukrayna'daki kriz için de geçerli olduğunu ifade etti.

Vucic de bugünkü ziyaretle iki ülke ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak "Sisi, perşembe günü Sırbistan'ın sahip olduğu silahların tanıtımına katılacak. Mısır ile askeri anlamda da iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum çünkü saklayacak bir şeyimiz yok. Karşılıklı birbirimize önerecek çok şeyimiz var" dedi.

Vucic, Sisi'nin ziyaretinin "tarihi" olduğunu belirterek, Mısır ile iş birliğini genişletmek adına çok sayıda protokol imzalandığını kaydetti.

İki lider ayrıca karşılıklı stratejik ortaklık bildirimi kapsamında 13 iş birliği protokolü imzaladı.

Basın toplantısının ardından Sisi ve Vucic, Sırbistan-Mısır İş Forumu'nun açılışına katılırken Vucic, Sisi'ye Sırbistan Devlet Nişanı takdim etti.