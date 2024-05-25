Sırp lider Vucic, 'İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlattı: Korkarım ki felakete doğru gidiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'daki savaşın “şimdi durdurulmaması halinde küresel bir askeri felakete dönüşmesinden korktuğunu” belirterek, “İşler çok daha zor, çok daha kötü olacak ve İkinci Dünya Savaşı'nda olduğundan daha büyük bir trajedi yaşanabilir” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.05.2024 - 12:03
Sırp lider Vucic, 'İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlattı: Korkarım ki felakete doğru gidiyoruz
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gündeme ilişkin TV Prva'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vucic, Ukrayna'daki savaşın “şimdi durdurulmaması halinde küresel bir askeri felakete dönüşmesinden korktuğunu” söyledi.

Vucic, “Ukrayna'daki savaşın durması için çok az zaman kaldı, umarım bu mümkün olur ama korkarım ki değil. Daha önce de söylediğim gibi trenin çoktan istasyondan ayrıldığından ve kimsenin onu durduramayacağından korkuyorum. Benim değerlendirmeme göre işler çok daha zor, çok daha kötü olacak ve İkinci Dünya Savaşı'nda olduğundan daha büyük bir trajedi yaşanabilir” dedi.

Tahminlerinde yanılmak istediğini, ancak “demir determinizm mantığına göre” inşa edilen gerçeklerin küresel bir dünya çatışmasının yaklaşmakta olduğunu gösterdiğini kaydeden Vucic, şunları kaydetti:

“Unutmayın, savaş makinesi hızlandığında, tırmanmayı talep etmek için harekete geçen bir savaş lobisi ve silah lobisi vardır ve bunu durdurmak zordur. Bence bu, suçu diğer tarafa atmak yerine birilerinin bunu durdurmak için somut bir şeyler yapmaya çalışması için son an. Eğer bu yapılmazsa, korkarım ki felakete doğru gidiyoruz.”


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