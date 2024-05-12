Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya!

Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:34

Güncelleme: 12.05.2024 - 11:34

Milli para tekvandocular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'daki şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal Avrupa şampiyonu oldu.

3 GÜNDE 15 MADALYA

Erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik gümüş, kadınlar K44 57 kiloda Sümeyye Özcan bronz madalyayı kazandı.

Türkiye, üç gün sonunda toplam madalya sayısını 3 altın, 9 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15'e yükseltti.

Şampiyonanın son gününde yarın Türkiye adına 4 tekvando ve 5 para tekvandocu madalya mücadelesi verecek.