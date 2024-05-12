Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya!
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli para tekvandoculardan Gamze Gürdal altın madalya, Fatih Çelik gümüş, Sümeyye Özcan ise bronz madalya kazandı.
Milli para tekvandocular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
Başkent Belgrad'daki şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal Avrupa şampiyonu oldu.
3 GÜNDE 15 MADALYA
Erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik gümüş, kadınlar K44 57 kiloda Sümeyye Özcan bronz madalyayı kazandı.
Türkiye, üç gün sonunda toplam madalya sayısını 3 altın, 9 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15'e yükseltti.
Şampiyonanın son gününde yarın Türkiye adına 4 tekvando ve 5 para tekvandocu madalya mücadelesi verecek.
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