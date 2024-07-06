Sisi ve Esad görüştü

Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:55

Güncelleme: 06.07.2024 - 15:55

Mısır Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sisi ve Esad'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede, Sisi ve Esad'in bölgedeki gerilimin ciddiyetine ilişkin görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

"Çatışma ortamının genişlemesinin önlenmesi ile bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının gerekliliğine" dikkat çekilen görüşmede, "Filistinlileri yerinden etme girişimlerinin tamamen reddedildiği" vurgulandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşmede, "ülkesinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, insani yardımların sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini" ifade ettiği kaydedildi.

7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



