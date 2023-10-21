Şişme bebeği ceset sandı: 31 saat boyunca yolu kapattı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:25

Güncelleme: 21.10.2023 - 16:25

İngiltere'de polis, ormana bir ceset atıldığı ihbarını araştırmak için iki gün boyunca bir yolu kapattı ancak bunun yalnızca atılmış bir şişme bebek olduğu ortaya çıktı.

Warwickshire Polisi, çalılıkların arasından çıkan el ve ayağın bir şişme bebek olduğunun ortaya çıkmasıyla "büyük bir rahatlama" yaşandığını söyledi.

Polis, Kineton yakınlarındaki ormanlık alana bir adli tıp patoloğu göndererek ve 31 saat boyunca bir taşra şeridini güvenlik kordonuna alarak "uygun prosedürü" izlediklerini belirtti. Ancak polis sözcüsü, ceset olduğundan şüphelenilen şeyin aslında "atılmış ve gerçekçi boyutlardaki bir şişme bebek" olduğunu ekledi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, yerel bir kaynak The Sun'a şöyle konuştu:

"Bir gezgin, çalılıkların arasından çıkan bir kadın ayağı ve eli fark etmiş ve bunun bir ceset olduğunu düşünerek polisi aramış. Polis, ellerinde bir cinayet soruşturması olduğunu düşündüğü için adli tıp ekibini çağırmış. Yolun her iki ucunda birer polis memuru bulunuyordu, iki adli tıp aracı ve ipucu arayan başka dedektifler de vardı. Sonunda 'cesedi' dışarı çıkardıklarında hatayı fark ettiler. Memurlar buna çok güldü. Çıkan şey çok kirli, kırık ve aşırı kullanılmış bir şişme bebekti"

Kaynağa göre polis, salı günü öğle yemeği zamanından çarşamba gecesine kadar olay yerinde konuşlanmıştı.

Warwickshire Polisi sözcüsü şunları söyledi:

"Patoloji uzmanının, çalının altındaki ayak ve elin aslında atılmış ve gerçekçi bir boyuttaki bir seks oyuncağına ait olduğunu tespit ettiğini büyük bir rahatlamayla duyurabiliriz. Konuyu fark ederek bizimle irtibata geçen kişiye teşekkür ediyor (iyi niyetle yapılan bir aramaydı) ve biz nesneyi araştırırken gösterdikleri sabır için bölge halkına da teşekkürlerimizi sunuyoruz"