Siyah şeytan balığı, ilk kez okyanus yüzeyine yakın bir yerde görüldü

Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:27

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:27

Deniz fotoğrafçısı David Jara Boguna, İspanya'nın Tenerife kıyılarında “Melanocetus johnsonii” olarak da bilinen “siyah şeytan balığı”nı fotoğrafladı.

Araştırmacılar, çekilen görüntülerin muhtemelen siyah şeytan balığının gün ışığında kaydedilen ilk görüntüsü olduğuna inanıyor.

Boguna, balığın fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak, balığın tipik olarak okyanusun 200 ila 2 bin metre derinliklerinde bulunduğunu belirtti.

Boguna, balığın “Tenerife kıyılarından sadece 2 km uzaklıkta ve pelajik köpekbalığı araştırma kampanyalarımızdan biri sırasında” görüldüğünü yazdı.

Balığın sığ suda bulunma nedeninin “belirsiz” olduğunu açıklayan Boguna, bunun nedeninin “hastalık, akıntıya kapılma, bir yırtıcıdan kaçma vb.” olabileceğini kaydetti.

Boguna, balığı “popüler film Kayıp Balık Nemo'da olduğu gibi, avını cezbetmek için yem olarak simbiyotik biyolüminesan bakterilerle dolu sırt apandisini kullanan derinliklerin gerçek bir avcısı” olarak niteledi.

“Şaşırtıcı bulgunun” kendisi ve ekibi tarafından “sonsuza dek hatırlanacağını” kaydeden Boguna, “Dünya'nın dört bir yanındaki tropik ve subtropik denizlerde yaşamaktadır ve ilk kez Madeira kıyılarında görülmüştür” diye konuştu.

İspanyol gazetesi MARCA'nın yayınladığı rapora göre, balığın görülmesi büyük heyecan yarattı ve “deniz araştırmalarının devam etmesinin önemini ve nispeten iyi çalışılmış alanlarda bile beklenmedik keşifler yapma potansiyelini” gösterdi.

SİYAH ŞEYTAN BALIĞI

Kambur fener balığı veya siyah şeytan balığı (Melanocetus johnsonii), Yunancada “kara deniz canavarı” anlamına gelen “Melanocetidae” familyasından bir kara deniz yılanı türüdür.

Tür, adını 1863 yılında Madeira'da ilk örneği keşfeden İngiliz doğa bilimci James Yate Johnson'dan almıştır.

Yaygın isimleri arasında fener balığı, engerek balığı ve fangtooth balığı bulunmaktadır.

Genellikle 2000 metreye kadar derinliklerde bulunur ve karanlık sularda hayatta kalmak için kendine özgü avlanma yöntemleri geliştirmiştir.