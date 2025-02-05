Atletico Madrid çeyrek finalde Getafe'ye acımadı: İspanya Kral Kupası'nda farklı şekilde turladı!

Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, İspanya Kral Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'e 5-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Atletico Madrid çeyrek finalde Getafe'ye acımadı: İspanya Kral Kupası'nda farklı şekilde turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:15

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi.

Riyadh Air Metropolitano'nda oynanan maçta Atletico Madrid, Getafe'yi 5-0 yendi.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Atletico Madrid'e turu getiren golleri 8. ve 17. dakikalarda Guiliano Simeone, 42. dakikada Samuel Lino, 78. dakikada Angel Correa ve 86. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, Getafe ile maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, Getafe'yi eleyerek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.


Etiketler: #Bertuğ Yıldırım #GETAFE #atletico madrid #İspanya Kral Kupası

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