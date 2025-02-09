İspanya'da gündem Youssef En-Nesyri: 'Fenerbahçe'de koşmuyor, uçuyor'

Yayınlanma: 09.02.2025 - 13:18

Güncelleme: 09.02.2025 - 13:18

Fenerbahçe'nin yaz döneminde 19.5 milyon Euro'ya Sevilla'dan getirdiği, 'Türk futbol tarihinin en pahalı transferi' Youssef En-Nesyri gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Yaklaşık 2 ay bocalayan ve Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen yıldız golcü, Edin Dzeko ile birlikte çift forvetli sisteme geçtikten sonra büyük bir patlama yaptı. Daha sezonun yarısında 33 maçta bin 872 dakika süre bulan 27 yaşındaki solak forvet, 20 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

"AIR NESYRI"

Ocak ayından bu yana 9 karşılaşmada 11 gol 1 asist üreten ve Avrupa'da 2025'in en skoreri olan Faslı santrfor için İspanya basınından Marca, sarı-lacivertlilerin bir diğer golcüsü Edin Dzeko ile Nesyri arasındaki uyumuna dikkat çekti.

"'Air-Nesyri' Fenerbahçe'de koşmuyor, uçuyor" başlığıyla verilen haberde, "İspanya dışındaki ilk macerasında mükemmel bir uyum yakaladı. Sevilla ile 2020/21 sezonunda 24 gol attı. Kırılmak üzere olan bir rekor" denildi.

"DZEKO İLE YIKICI BİR İKİLİ"

Haberde, "Eski Malaga, Leganes ve Sevilla futbolcusu, Dzeko ile yıkıcı bir ikili oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca haberde, "Bu yaz 19.5 milyon Euro'ya Sevilla'dan giden Faslı forvet oyuncusu, Türkiye Süper Ligi'nin en pahalı transferi olmasının hakkını veriyor. Geçen sezon Sevilla'da 24 gol atarken şimdiye dek Fenerbahçe'de attığı 20 golle kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı" ifadeleri de yer aldı.